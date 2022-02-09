衛福部長陳時中7日接受採訪時稱不排斥選舉，引發各界猜測他年底可能參選台北市長，不過昨（8）日上午他卻改口稱「不如說是表態不選」，並稱自己是政務官，一切以政務為主。對此，台北市議員王鴻薇昨在臉書舉行投票，詢問網友認為陳時中是否會參選台北市長？

2022年底九合一選舉，衛福部長陳時中屢被點名參選台北市長，7日他在《寶島全世界》節目中被問到此事時，表示「基本上我不排斥這樣的事情」，但目前份內最重要的是把防疫做好，並稱「看到隧道曙光才會離開」。

不過，昨日在行政院記者會上，陳時中再度被問到此議題時，改口表示，與其說是表態要選舉，不如說是表態不選舉，強調自己是政務官，「我絕對不會有另外的其他思考」。

對此，台北市議員王鴻薇昨在臉書以投票的方式進行民調，問「認為他（指陳時中）會參加台北市長選舉，成為落跑的防疫指揮官嗎？認為會的請按笑臉，不會的請按愛心」。

截至今（9）日上午9時許，約有850人投票，其中認為陳時中會參選台北市長的有456人（笑臉）；不會的有24人（愛心）。