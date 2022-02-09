周二美股主要指數大漲。受蘋果和微軟上漲帶動，標普500指數和那斯達克指數盤中由跌轉升。在本周公布備受關注的通膨數據之前，美國公債殖利率勁揚，帶動銀行股走高。

★主要指數

道瓊指數上漲371.65點或1.06%，為35462.78點。

標普500指數漲37.67點或0.84%，為4521.54點，今年來仍下跌約5%，聯準會即將升息、烏克蘭緊張局勢，以及大型科技股業績不盡理想，使今年初以來美股表現承壓。

那斯達克指數收漲178.79點或1.28%，為14194.46點，今年來下跌約9%。

費城半導體指數漲82.79點或2.40%，為3535.13點。

小型股羅素2000指數上漲32.77點或1.63%，為2045.37點。

★消息

通膨居高不下，使聯準會在3月首次升息，且升息可能不只1碼的可能性升高，受此影響，美國10年期指標公債殖利率一度站上1.97%，創下2019年11月7日以來的逾兩年新高，尾盤回落至1.956%，但全日仍攀升4個基點。30年期債息尾盤上漲3.4個基點，報2.252%，盤中一度觸及2.271%，創下6月4日來新高。

美國將於周四公布關鍵的通膨數據，市場預期美國1月消費者物價指數（CPI）月漲0.5%，但年漲幅可能達到7.3%，創下40年新高。

★分析

Horizon Investments投資長Scott Ladner表示，法國總統馬克宏就烏克蘭危機與俄羅斯總統普丁會晤後所發表的樂觀言論，亦帶動油價下跌，並減輕華爾街的不安情緒。今天美股的漲勢可能要歸功於一些有關於馬克宏的消息，但也是因為意識到經濟狀況其實相當不錯，我們可能有點跌過頭了。

Oanda資深市場分析師Edward Moya表示，隨著市場輪動轉向材料、科技和金融股，標普500指數扭轉跌勢，現在我們已經度過財報季的高峰期，投資人已經準備好迎來另一份備受關注的通膨報告，這一波輪動行情可能持續下去。如今隨著全球債息穩步攀升，交易員將在科技股尋寶，並將擁抱金融股。

★類股

標普500指數11大類股普遍收高，僅能源股、地產股和通訊服務股下跌。

美國可能與伊朗達成核協議並解除對伊朗的原油出口禁令，周二國際油價大跌，標普能源股大跌2.12%，表現最疲弱。

受債息勁揚激勵，標普500指數金融股漲1.38%，其中銀行股更上漲1.9%。美國銀行、摩根大通和富國銀行漲幅均超過1%。

標普科技股上漲1.28%，材料股漲1.57%，亦表現強勁。

★重磅股

五大科技股僅臉書母公司Meta Platforms下跌。亞馬遜上揚2.2%。蘋果推出「點擊支付」（Tap to pay）新功能，股價上漲1.85%。微軟漲1.20%。谷歌母公司Alphabet漲0.14%。

臉書母公司Meta Platforms下跌2.1%，收在220.18美元。億萬富豪投資人Peter Thiel決定退出Meta董事會，使Meta在上周發布悲觀的財測之後，股價連跌第4天。

費城半導體指數成份股走強，美光漲4.02%、高通漲2%、超微漲 3.7%、邁威爾科技（Marvell Technology）大漲6.89%、安森美（ON Semiconductor）勁揚5.96%、英特爾漲逾1%%、應材漲1.92%。

★焦點股

輝瑞跌2.84%，收在51.70美元。其去年第四季營收表現不如市場預期，且其新冠疫苗與抗病毒藥物的全年銷售預測，以及公司全年獲利展望亦令投資人失望。

重型機車公司哈雷戴維森（Harley-Davidson）上季獲利報喜，股價大漲15.53%，收在41.73美元。

藥廠安進（Amgen Inc）大漲7.82%，收在241.01美元。該公司宣布將買回高達60億美元自家股票，並預期到2030年獲利將成長1倍以上。

輝達上漲1.54%，收在251.08美元。輝達宣布從軟銀手中收購英國晶片設計公司安謀（ARM）的交易終止，軟銀將因此獲得12.5億美元分手費。兩家公司表示，巨大的監管壓力是這項交易破局的主要原因。

健身器材製造商派樂騰（Peloton Interactive Inc）飆漲逾25%，收在37.27美元。該公司宣布撤換執行長、大幅裁員以重振疲弱的銷售，並大舉調降了營收目標。

跨國美容公司Coty上漲8%，收在9.27美元。該公司上修2022年全年獲利預測。

嬌生收漲0.27%，為171.51美元，儘管媒體報導該公司在荷蘭萊頓的工廠已自去年底停產其一劑型的新冠疫苗。

★台股ADR

台股ADR全面收高。台積電ADR漲1.14%、日月光ADR漲1.54%、聯電 ADR漲3.09%、中華電信ADR漲0.37%。