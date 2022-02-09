致伸(4915)一月份合併營收為新台幣58.8億元，較2021年同期的71.8億元年減18.1%，較2021年十二月份的66.9億元月減12%。一月份合併營收的年衰退主要來自於：1、 相較2021年一月因過年較少的工作天數；2、2020年第四季零組件缺料延遲出貨，造就2021年一月的較高基期，3、聲學產品缺料未完全紓解。

致伸泰國自建廠已經陸續搬遷進駐中，將持續發揮成本製造優勢，成中國外最大製造基地。致伸也擴大在台投資，將在新竹竹北興建廠房並成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心，增設智慧化產線，主要生產中、少量但多樣化產品如先進電動車駕駛輔助系統之安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等。

一月份營收因疫情後混合式上班模式為筆電帶來較預期佳營收，警用相機與商用設備如印表機也因零組件供貨改善，回復強勁的需求， 一月份雖營收較去年同期衰退，然因產品組合優於去年同期， 一月份單月獲利仍會優於去年同期。預期三月份營收將受惠新產品出貨將有大幅度拉升， 第一季營收期望能維持去年同期水準甚或有小幅年成長。

2022年展望在新事業的耕耘努力之下， 營成成長率期望能回到低雙位數。也將有望進一步提升新事業的營收占比與獲利貢獻。2022年在汽車電子(car ADAS)方面持續維持高成長，而汽車電子2022年營收成長率將超越我們主要客戶的年增幅度，主因持續取得不同生產工廠的新專案。Rivian等其他主要電動車廠客戶也將會開始貢獻，為明年及未來幾年提供營收成長動力。隨著零組件缺料漸漸紓解，2022年警用相機營收應會出現強勁增長，因為延遲出貨將不再是一個問題。同時智能門鎖、監控、健身器材、智慧家庭等AIOT等相關產品線也將有一個大躍進。

此外，致伸也樂觀看待後疫情後混合式上班模式為筆電帶來一定的穩固需求，商用設備如印表機的也望回復強勁的需求。消費聲學產品和智慧聲學產品也會隨著零組件缺料漸漸紓解，及專業聲學的比重增加，2022年營收和獲利率將有所增長。