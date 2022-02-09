男星江俊翰昔在《風水世家》中以「林明德」一角走紅，未料卻被前男友爆多人運動及涉毒，讓他公布檢驗報告自清，並反指前男友是恐怖情人，好在公司及圈內友人力挺，讓他回歸八點檔《黃金歲月》拍攝，在演藝圈重新出發，不過昨(8日)發文提到「這一生只有這一個」，再度引起網友關切。

江俊翰昨(8日)發文表示擔憂媽媽有血栓狀況，年前帶她到醫院例行性身體檢查，並做進一步的「心醫血流灌注掃描」，看著年邁的媽媽身體狀況一年比一年差，讓他表示希望檢查結果沒問題，更強調比起媽媽的健康，其他什麼事都不重要，也不用再去糾結或計較，畢竟「媽媽這一生只有這一個」，一席感人肺腑的內心話，讓人為之動容。

江俊翰留言感謝網友關切。（江俊翰Ricky 臉書）

許多網友也留言替江俊翰母親打氣：「一切平常心看待，不需太糾結，好好把握好好珍惜所擁有的」、「親愛的你那麽的孝順，老天爺有看在眼裡一定會保祐」、「孝道是為子女的本份，沒什麼比健康重要的」，對此，江俊翰也親自回覆：「真的謝謝大家的關心，家中有長者的朋友，請一定要多花點時間給他她們，即使只是幾分鐘時間的閒話家常，都能夠讓他她們感受到關懷與開心一整天。」

江俊翰去年10月一個人到花東旅行，當時貼出在沿海公路車道圍欄邊的照片，表示所需要的不是誰來幫自己加油，而是自己認真努力做過些什麼，也跟所有人喊話：「從今天開始，拜託大家，請別再為我加油了，好嗎？因為，早該是我讓大家看到，那個願意無所畏懼，勇敢繼續向前，那個真正的我的時候了」。

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