名導演明金成今(9日)傳出昨晚11時左右驟逝，享年51歲，他過去情路坎坷，2017年和圈外女友登記結婚，上月農曆年前兩人才迎來龍鳳胎升格當爸媽，消息傳開讓不少人驚訝悲痛，名嘴楊月娥今稍早發文也滿是驚訝，直說：「真假？他才剛當爸爸20天，我還在臉書恭喜他，龍鳳胎和老婆都還在月子中心，這未來路怎麼走呀⋯⋯」。

明金成2017年與小他6歲圈外女友林沛締（Patty）登記結婚，原本小倆口沒計畫舉行婚宴，2年後也就是2019年才在親友期盼下補辦婚宴，夫妻倆愛的真切，太太登記結婚時更主動要求想冠夫姓，改名為「明林沛締」，當時被問到認定女方原因，明金成表示兩人都喜歡簡單生活，就算只是一起在家裡看電視，也不覺得無聊。

楊月娥發文。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

明金成當時更補充，妻子不僅只是一般上班族，生活簡單，也能體諒他在演藝圈的生活，兩人婚姻生活平淡穩定，且都有組成家庭的夢想，當時明金成直言：「我們都想生小孩，有小孩的家庭人生才完整，這也是我的人生夢想之一！」，而他上月終於和老婆完成人生願望，未料不滿一個月就傳出死訊，使外界當相當震驚。

名醫陳志金發文。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

楊月娥稍早發文說，一早看到明金成死訊不敢相信，也心疼明金成的家人，「再大的事都會過去，健康平安的活著都要感恩戴德，祝福明金成的家人，這關真的太難熬了」。ICU名醫陳志金也發文說，看新聞才知道明金成的太太在生產時鬼門關前走了兩遭，明金成自己也為了家人戒菸戒酒，只希望能陪伴孩子久一點，讓陳志金寫下：「無奈，新生的寶寶都還未滿月，導演卻在昨晚突然送醫不治，死因疑是心肌梗塞，享年52歲，令人錯愕不捨」，「人生的無常，天不如人願，用生命拚的生命」。