澳洲消費者信心指數 連3個月下滑 09:192022/02/09 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲西太平洋銀行墨爾本研究院9日公布，2月澳洲消費者信心指數較1月下滑1.3％，是連續第三個月下滑，反映近來油價飆漲及供應鏈問題造成的通膨壓力削弱消費能力，儘管澳洲最新一波疫情逐漸趨緩。若與去年同期相比，2月消費者信心指數下滑7.6％。 西太平洋銀行首席經濟學家伊凡斯（Bill Evans）表示：「個人財務壓力日漸沉重的主因包括，Omicron變種病毒造成的疫情打亂經濟活動，影響今年初企業獲利，而物價上漲及央行預備升息也讓消費者不安。」 春節連假 台東遊客逼近百萬 香港防疫失守 林鄭堅持動態清零 #消費者信心指數 #澳洲 #下滑 #西太平洋銀行 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 波音787夢幻客機缺陷遲遲未解 1月交貨量下滑 09:022022/02/09 財經 張傳章：拚經濟 最好採與病毒共存 04:102022/02/09 財經要聞 美1月小型企業樂觀指數 下滑至97.1點 21:312022/02/08 財經 《金融》國銀2021年獲利登次高 存放比續探底 07:442022/02/09 財經 中壽疫中送暖 去年助逾5萬人次 04:102022/02/09 全球財經 陳大天聲帶動刀 閉嘴2天 04:102022/02/09 娛樂新聞 陳時中：防疫 目前沒放棄清零 04:102022/02/09 生活新聞 40年來最慘春節！旗津生意雪崩式下滑 高市府將提振興經濟方案 12:362022/02/08 生活 陳時中參選的殺盤推演 04:102022/02/09 時論廣場 國發會：前瞻四期爭取更多預算 04:102022/02/09 金融．稅務 陳時中：抗疫 不放棄清零 04:102022/02/09 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。