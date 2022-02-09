澳洲西太平洋銀行墨爾本研究院9日公布，2月澳洲消費者信心指數較1月下滑1.3％，是連續第三個月下滑，反映近來油價飆漲及供應鏈問題造成的通膨壓力削弱消費能力，儘管澳洲最新一波疫情逐漸趨緩。若與去年同期相比，2月消費者信心指數下滑7.6％。

西太平洋銀行首席經濟學家伊凡斯（Bill Evans）表示：「個人財務壓力日漸沉重的主因包括，Omicron變種病毒造成的疫情打亂經濟活動，影響今年初企業獲利，而物價上漲及央行預備升息也讓消費者不安。」