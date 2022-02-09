【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年台北燈節將於2月11日-2月20日在士林地區熱鬧登場，本次活動燈區內共有四大百年傳統宮廟，除了春節期間的傳統慶典活動外，搭配2022年燈節到來，更邀請各位民眾參與「2022台北燈節 集章寄福」活動，到四大宮廟蓋完章就可以寄出「集章寄福」明信片，讓親朋好友都能收到你的新年祝福。

過年期間民眾習慣在一年之始到宮廟朝聖祈福，祈求新的一年國泰民安、風調雨順、全家安康；本次燈節展區內共有四座百年宮廟，南起士林夜市的士林街福德宮、大南路慈諴宮，北至士林舊街的神農宮、芝山巖惠濟宮；燈節活動開跑前由台北市觀光傳播局劉奕霆局長以復刻傳統進香團的方式搭配新生代素人網紅們─得體夫婦dirtyfufu、惠子、Claire克萊兒、Guang小光及Owen賴仔同遊四大宮廟，踏入百年古蹟廟宇建築，聆聽精彩的歷史導覽解說，傳統文化在新舊世代之間激發出不一樣的火花，並希望台北燈節資訊亦能在線上傳散。

▲小小朋友開心的親手蓋上屬於自己的宮廟集章。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

位於芝山捷運站附近的惠濟宮，是台灣現代教育的發祥地，過去台灣總督府在此成立第一所日式現在學堂，在進入正殿參拜前需踏上226階的階梯，沿途二側掛上傳統燈籠，蜿蜒的階梯延伸感是網美拍照取景的好地方。位於士林發展最早街肆位置舊街的神農宮，過去是農產及商業的交易據點，以奉祀農業守護神「神農大帝」為主，在神農宮周遭蜿蜒巷弄中還能看得到舊時代所留下的紅磚建築、古井等生活足跡。

位於士林夜市的福德宮，侍奉福德正神，也就是俗稱土地公，屬於民間信仰中的地方保護神。位於大南街上的慈諴宮，又稱士林媽祖廟，舊稱芝蘭街天后宮，為台北市唯一正前方保有三座精緻戲台的廟宇建築，宮廟前更是士林夜市小吃的重點匯集地，經常吸引大批排隊人潮，趁著燈節期間，走訪四大宮廟祈求新的一年平安幸福！

▲集滿士林區四大宮廟印章，到北藝中心廣場的臨時郵局兌換郵票，即可把祝福寄送給親朋好友。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，臺北郵局響應2022台北燈節活動，特別推出「2022台北燈節 集章寄福」專屬明信片及燈節專屬郵戳章及癸戳章，民眾於2月11至20日燈節10天期間到士林街福德宮、慈諴宮、神農宮、芝山巖惠濟宮任一宮廟內即可免費獲得明信片，於明信片上完成四大宮廟祈福章，即可到台北藝術表演中心廣場的臺北郵局臨時攤位兌換限量的免費郵票(每人限兌換1張)，將您所集滿的新年祝福寄到您的親朋好友手上。

四大宮廟燈節期間活動資訊 (如有更新，以宮廟公布為主)

一、芝山巖惠濟宮：

◆春節期間大年初一至二十日(2/1-20) 廟門延長開放時間至21時。 鑽轎腳：2/1-2/20

◆配合燈節活動，2/11至2/20每日19:30將發送平安發財金 (共限量5000份)。

◆2/12、13、15，19:30發放招財虎小提燈(共限量2000份)。

詳細資料請洽：芝山巖惠濟宮粉絲專頁

二、神農宮：

◆ 2/11-2/20燈節期間，結合商圈及市集，於士林捷運站1號出口橋下舉辦2022神農花燈節， 2/13(日)13:00安排樂團及「傳藝中心國光劇團」演出京劇節令戲。

◆進商圈發展，2/4-2/13加入神農宮官方LINE帳號，至神農宮現場，可以以100元現金兌換200元消費劵，消費劵使用日期2/4-2/28(商圈名單待提供)。

◆ 2/15(二)元宵節舉辦弄土地公活動 (時間：11:00 / 18:30 二場)。

◆ 2/11-2/20台北燈節期間，參與集章寄福活動，可兌換西螺醬油一份。(每人限兌一份，數量有限換完為止)

詳細活動資訊請洽：神農宮粉絲專頁

三、福德宮：

◆2/15(二)元宵節17:00-18:00，於廟埕舉辦弄土地公活動。 聯絡方式：義信里辦公室 02-8861-1910

四、慈諴宮：

◆ 2/12(六)「新年度恭迎天上聖母接駕」活動，19:00於戲台安排傳統歌仔戲演出。

◆ 2/15(二) 元宵節18:00-19:00，舉辦弄土地公活動；19:00-21:00，舉辦猜燈謎活動。

詳細資料請洽：慈諴宮粉絲專頁

◆ 台北燈節官方網站

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