新台幣開盤升0.8分 為27.830元 09:422022/02/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以27.830元開盤，升0.8分。 新台幣兌美元開盤交易區間為27.830元至27.815元。1110209 台股早盤漲逾140點重返18100點 台積電開盤大漲7元 金管會緊盯星展銀後續措施 #27 #開盤 #830 #8分 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐金、合庫金股價雙創新高 04:102022/02/09 金融．稅務 桃園1.6萬名教職員尚未打第3劑疫苗 今開設接種專案 17:222022/02/08 生活 NBA》席亞卡與英格拉姆分獲上周東西區最佳 13:442022/02/08 體育 jpp-KY產品齊發威 上月報喜 04:102022/02/08 證券．權證 外資賣超晶圓雙雄 共41億元 04:102022/02/08 證券．權證 西勝1月營收月增27％ 電動車營收占比22％ 09:292022/02/09 財經 華新啟動兩岸逾130億投資 04:102022/02/09 財經要聞 手錶終於能夠測體脂 三星宣布Galaxy Watch4開放使用BIA身體組成分析 12:512022/02/08 財經 陸推跨境電商 國務院批覆27城試驗區 17:362022/02/08 財經 10年期美債殖利率逼近2％ 美股開盤漲跌互見 道指小漲 23:412022/02/08 財經 《時來運轉》美式足球超級盃14日開踢 運彩開盤提供投注 07:002022/02/08 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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