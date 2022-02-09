科技業前輩的私生活嚇壞菜鳥！1名畢業3年的科技業菜鳥日前得知同部門的5名前輩全部都外遇，前輩們的老婆在外大力稱讚老公專情顧家，殊不知對方用高薪在外包養小三，該菜鳥問前輩不愛老婆嗎，對方則說「家人需要的是負責，至於愛情跟生理需求在外面找就好」還說「等你以後有錢了，老婆老了你就懂了」。

1名畢業3年的科技業菜鳥在Dcard上發文「同事全部都出軌」他說自己所任職的部門5個前輩高薪又懂得投資，全都買車買房、有幸福家庭，且聚會時每人戴上各自的老婆，對方老婆也大力稱讚丈夫專情顧家，前輩們也在老婆面前說「幸好這工作不用去酒店應酬，跟其他女生肢體接觸很噁心」等話。

科技業菜鳥得知同部門的5名前輩全部外遇，前輩們的老婆在外大力稱讚老公專情顧家，殊不知對方用高薪在外包養小三。（翻攝自Dcard）

該科技業菜鳥說，之後他才得知原來部門每個前輩都有劈腿，有的是包養、有的是交往小三多年，他問前輩們不愛老婆嗎，對方則異口同聲地說老婆對他們更像是家人，「家人需要的是負責，至於愛情跟生理需求在外面找就好」，前輩們說學生時期專情只是沒機會玩而已，他們很後悔那段最精華的時光。

該科技業菜鳥說，前輩們紛紛勸他「等你以後有錢了，老婆老了你就懂了」，他自己與女友交往5年，問網友們有遇到條件好但不渣的男生嗎？網友們留言「你現在就是當初的他們啊，就看你能不能保持初心而已」、「下一個就是你」、「好恐怖外遇會傳染」。