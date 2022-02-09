從事演藝工作超過70年的金馬、金鐘雙金影帝常楓，驚傳大年初六（周日）在家安詳辭世，享耆壽98歲。女兒常青9日一早接獲記者詢問電話時低調表示，爸爸日前確實已經在睡夢中離開，但因事發突然，家人（哥哥）又在國外，關於爸爸離開以及告別式形式，為免自己處理得不夠周延，目前還不宜先透露太多，必須先跟家人討論研究後再對外正式公開說明，「爸爸也期盼我們做得比較圓滿，不希望增加大家的困難與困擾」。

常青透露，「我的母親去年中過世，當時因為在疫情中，也是完全沒有任何公祭儀式。我父親年事這麼高，當然也會跟他討論過身後事。當初爸爸的希望就是後事簡單低調處理，雖然最後可能無法完全如爸爸期盼，但會盡可能在兩者之間取得平衡。」因為只有她一人在處理爸爸後事，她說今天就會開始跟家人研究報備，再以公開方式對外發表。

常楓從影逾70年。（圖/中時資料照）

常楓1976年即以《香花與毒草》獲得金馬獎最佳男主角，2008年獲金馬獎終身成就獎，也曾在1984年及1986年各以《華視劇展：兩種結尾》、《華視劇展：秋月春風》兩度獲得金鐘獎最佳男主角獎，2015年再獲頒金鐘50的特別貢獻獎殊榮；他退而不休，2019年96歲高齡的他更以《拂鄉心》獲得上海國際電影節金爵獎，成為該獎項最高齡的影帝。

常楓和妻子張遙育有1子1女，兒子定居美國，女兒常青跟二老同住，91歲的張遙長年臥病在床，去年中辭世。常楓去年6月中還在女兒常青陪同下接種新冠肺炎疫苗，當時常青受訪談到爸爸的身體狀況時曾表示：「父親除了耳朵重聽外，身材比較清瘦，現在大約174公分、50公斤。不過他沒有3高問題，因此不太忌口，喜歡甜食和重口味料理，只要能讓他長肉的，我們就不太會干涉。」

雖然常楓因為長壽，常被問到養生之道，但當時常青表示，爸爸的生活作息其實不太符合養生原則，不僅鹹甜不忌，冰淇淋、巧克力都吃，也不太運動，且可能延襲以前拍戲作息，晚上12點左右才就寢，不過他晚飯時都會喝一小杯高梁，對血液循環有益，但其他時間就絕不碰酒，菸也已經戒了很久。

半退休狀態的常楓，近年依然不斷接到演出邀約，但因年紀長了，仍以體力狀況作為首要衡量，一切謹慎考量。去年疫情還沒3級警戒時，常楓就經常在家追劇看電視、閱讀報章書籍，疫情後就比較少出門與朋友聚餐和小打麻將。