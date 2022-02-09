才喜獲龍鳳胎19天，知名導演、演員明金成昨（8）日卻因突發心肌梗塞，搶救後仍與至親天人永隔，享年51歲。桃園敏盛醫院心臟內科主任陳念中醫師指出，許多人在心臟病急性大發作前，根本不知道自己早有問題。醫師強調，其實平日都有警訊，只是都被人輕忽。

根據世界衛生組織(WHO)統計，心血管疾病早已是全球首要死因，且1/3的死亡年齡低於70歲。但是許多人往往到發作時才知道已有心疾。像最近天氣多變化，忽冷忽暖溫差大，加上長假期間作息紊亂，都是誘發心血管疾病的高風險期。

以冠心症心絞痛發作的情況來看，患者多在運動時突然覺得胸口緊縮、像是遭到千斤重壓、喘不過氣等，但通常休息3-5分鐘之後就好了，讓許多人輕忽就醫，很容易隨著時間持續惡化，終致惡化成急性心肌梗塞，危及性命。

●延伸型胸痛加上冷汗直流就屬危急 快撥119

值得注意的是，心臟疾病發作時，若是除了胸痛還伴隨這些情況，就屬危急：

1.胸痛擴散到左手臂、肩頸部、下巴、牙齒，也有人連上腹部也有悶痛感。

2.喉嚨像被掐緊、嘴角發麻。

3.噁心、嘔吐、無力、頭暈。

4.大量冷汗。

5.喘不過氣。

(圖/中時新聞網製圖)

醫師強調，這些情況都可能是急性心肌梗塞，必須在黃金救援時間內解除危機。不過重點是，受到這些症狀威脅的患者，根本已經無力求救，因此若見到旁人突然大冒冷汗、虛軟無力又喘，務必警覺恐是心肌梗塞發作。

●爬樓梯就胸悶別輕忽 延誤治療恐成急性發作未爆彈

陳念中醫師提供心臟健康的小檢測方式，「對人體來說，爬樓梯或登高是心臟相當耗氧的活動，如果爬樓梯時很容易出現胸悶、胸痛，然後休息一下就恢復正常的狀態，就要警覺。」

除此之外，定期健檢監測心血管、血壓數值，保持良好生活及運動習慣，都能避免心臟突然關機，降低致命風險。