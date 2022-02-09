台股加權指數9日開高在18060.33點，權王台積電（2330）開在635元，較前一日上漲7元，推升台股指數一舉站上萬八關卡，而電子股中，面板雙雄友達（2409）、群創（3481）在美國可能限制中企面板廠的利多消息帶動下，股價V轉往上，個股輪動快速，帶動台股早盤大漲逾120點。

在美股部分，資金逢低搶進蘋果與微軟等科技股、殖利率跳高推升金融股的帶動下，美國股市8日早盤稍稍整理後，隨即往上拉高。

道瓊工業平均指數2月8日終場上漲1.06％（371.65點）、收35462.78點。那斯達克指數上漲1.28％（178.79點）、收14194.46點。費城半導體指數上漲2.4％（82.79點）、收3535.13點。

中信投顧指出，在美股跌勢明顯趨緩及台股虎年開門紅偏多氛圍加持下，台股連三日上漲，並跨過「萬八」信心關卡，且量價表現尚屬穩健。

台股新春開盤以來盤中出現震盪，多見拉抬力道，且以紅K重返「萬八」關卡，顯示目前盤面可偏多方向看待，若近日全球政經情勢未見意外變化，台股再向上衝高的機會不小。

惟台股所處位階，剛好與高檔M頭頸線18050點短兵相接，而兩大多方箭頭權值股台積電及聯發科股價，尚未擺脫橫盤調整格局，預期短線台股以來回震盪緩升模式可能性較大。操作維持區間思維，買黑不買紅。