西勝1月營收月增27％ 電動車營收占比22％ 09:292022/02/09 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠西勝國際（3625）公告元月份合併營收1.92億元，月增27％。依出貨類型分析，1月IT類出貨穩定回溫，較上月成長31％；電動車等非IT類產品持續放量，較上月成長14％，占總營收近22％。 西勝強調，今年整體營收，IT業務預期將小幅增長，非IT業務則是營運成長主力。在電動車與儲能相關電池模組產品出貨加持下，配合IT類產品營收之回溫，營運表現應會逐月成長。隨著電動自行車、儲能產品業務出貨持續增長，將帶動整體毛利率提升。 陸港觀盤－陸港股可望提前結束下跌行情 不畏淡季 聯茂1月營收年增24％ #西勝 #電動車 #月增 #上月成長 #元月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－凡甲 產品躍上熱門題材 04:102022/02/08 證券．權證 凱基投信：看好電動車未來移動商機 04:102022/02/08 產業特刊 《光電股》富采今年EPS戰6.6元 法人喊價115 15:402022/02/08 財經 美2021年貿易赤字8590億美元 創新高 22:212022/02/08 財經 《電機股》和勤1月營收創新高 今年更上層樓 17:392022/02/08 財經 《盤中解析》台股鑲金 收復萬八 10:172022/02/08 財經 和勤新產品助陣 元月營收創新高 04:102022/02/09 證券．權證 和泰汽車預估今年車市46萬台 TOYOTA、Lexus將引進新款電動車，品牌總年販目標15.5萬台 10:322022/02/08 汽車情報-汽車新聞 漢磊嘉晶布局有成 獲利衝刺 04:102022/02/08 證券．權證 日盛投信：電動車進入高速成長 智能車基金掌握投資契機 14:492022/02/08 財經 《其他電子》電動車發展步正軌 外資看讚鴻海 11:422022/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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