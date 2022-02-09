電池模組廠西勝國際（3625）公告元月份合併營收1.92億元，月增27％。依出貨類型分析，1月IT類出貨穩定回溫，較上月成長31％；電動車等非IT類產品持續放量，較上月成長14％，占總營收近22％。

西勝強調，今年整體營收，IT業務預期將小幅增長，非IT業務則是營運成長主力。在電動車與儲能相關電池模組產品出貨加持下，配合IT類產品營收之回溫，營運表現應會逐月成長。隨著電動自行車、儲能產品業務出貨持續增長，將帶動整體毛利率提升。