國民黨去年底幾場選舉皆失利，慘遭「三殺」。國民黨台北市議員羅智強為四大公投謝票，從台北徒步400公里到屏東。談到國民黨近來表現不如意、民調重挫、全黨氣氛低迷，到底缺了什麼？羅直言，這場苦行讓他感受到，黨內同志不該太執著於「國民黨」三個字，不可能讓很多人都喜歡國民黨，而是該先讓大家喜歡國民黨裡的人，再自然而然認同國民黨，黨只是人的聚合體。

羅智強今日（9）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他確實感受到，國民黨從去年的四大公投後，包括台中第二選區立委補選、台北市林昶佐立委罷免案，表現都不如意，整個在野陣營與藍營都瀰漫一股挫折氛圍。但他認為，制衡、民主這條路沒有盡頭，一時的成敗得失都不該放大，執政者不用太驕縱，在野者也不需太灰心。

《美麗島電子報》1月23日民調顯示，國民黨好感度正向評價僅22.7%、負面評價高達到63%，刷新近年新高。針對「國民黨到底缺乏什麼？」羅智強指出，黨內同志不要太執著於「國民黨」三個字，因為讓很多人喜歡國民黨本身就是「錯誤命題」，也是不可能的事，只能讓大家先喜歡國民黨裡的人、支持這些人做的事，進而自然會認同國民黨，黨只是人的聚合體。

羅智強舉例，要讓民眾馬上就認同羅智強這個人可能很困難，但可以讓民眾認同羅智強這個人所做的事，「從事到人到黨」是一整個說服的過程。羅呼籲，國民黨要學習以前在野的民進黨，尤其是黨外時期的民進黨，那種除了草鞋一無所有的精神，走上街頭並走入群眾，感受土地聲音，民眾感動的力量才會出來，所以黨內同志要勇敢走出去、不要放棄。