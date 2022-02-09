衛福部提出擴大65歲以上長者接種專案，桃園市長鄭文燦9日防疫會議指出，桃園長者的疫苗覆蓋率都高於全國、都是六都第一，也超過中央指標，但仍要提高保護力，宣布再加發200元津貼給照服員，加上中央補貼，每1.5小時可領985元，希望鼓勵照服員陪長輩施打疫苗，居服員服務的單位也訂定績效指標獎勵。

鄭文燦說，桃園疫苗覆蓋率第一劑84％、第二劑77.1％、第三劑24.1％，都略高於全國，而65至74歲長者第一劑88.8％、第二劑84.4％、第三劑54.2％，75歲以上長者第一劑81.3％、第二劑74％、第三劑45.2％，不管是65至74歲或75歲以上長者，覆蓋率都高於全國，是六都第一，且第三劑正積極提高。

鄭文燦說，中央希望加強長者覆蓋率，桃園雖然已經超過中央指標，但仍要提高保護力，鼓勵還沒施打疫苗的長者出來接種，中央目前透過社福系統擴大接種，針對居家照顧服務對象，透過居服員到每個家庭1對1服務，每一位居服員除有1.5小時陪打疫苗時間、每半小時可領195元，並加發200元津貼，他宣布配合中央方案桃園再加碼200元，等於陪打1.5小時有985元津貼給居服員，鼓勵陪打疫苗。

鄭文燦說，居服員服務服務單位也訂定績效指標獎勵，另外長者往返施打疫苗的交通工具也會提供長照車輛。

至於獨居老人目前打完2劑疫苗覆蓋率達72％，都有造冊由社工一對一照顧，鄭文燦也請社會局給社工員獎勵辦法，鼓勵獨居老人踴躍施打，雖然桃園65歲以上長者的疫苗施打，已到達6都第一名的覆蓋率，仍希望透過2方案，讓居服長者跟獨居老人2區塊再提高。