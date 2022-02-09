生二胎就可拿百萬！一名女網友表示，公婆告訴她再生一個小孩就給她100萬元，但她聽到秒拒絕，因為懷孕過程真的很痛苦，但很好奇大家會因為百萬元的誘惑而生小孩嗎？貼文引起網友熱議，不少人看完大喊不要生，因為養小孩沒那麼容易，應該深思熟慮後再決定，另外養一個小孩，區區的100萬元根本就不夠。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，公婆最近告訴她「再生一個就給100萬元」，但她想都沒想就立刻拒絕，因為她真的不想再經歷一次懷孕的痛苦，但不知道大家會不會因為公婆願意給錢，而被激勵到決定要生二胎？

女網友指出，她懷孕的時候很像是變身浩克的過程，身材慢慢變得越來越壯，然後還會開始變笨又很愛生氣，到現在她幾乎無法回想起自己懷孕時的細節，但只覺得自己活得像是浩克一樣。而且生了小孩還是要自己帶，公婆沒有要幫忙的意思。

貼文引起網友熱議，不少人看完都留言喊不要生，因為將一個小孩扶養到大沒那麼容易，而且區區的100萬根本無法養大一個孩子。「養大一個孩子不知道要花幾個100萬了」、「養一個小孩，100萬元才不夠」、「帶小孩真的沒那麼容易」、「100萬哪夠養一個小孩，多1個零再考慮吧」、「把小孩養到大學畢業不止100萬，不要傻傻的」、「順其自然有懷孕就生，我不會刻意為這100萬去生小孩」。