新冠肺炎疫情已連續2年打亂全球民眾的正常生活，如何徹底終止這場大流行成為人們心中越來越強烈的期盼。近段時間，一些來自國外的研究不斷傳遞出這樣的聲音：「Omicron傳播力強但毒性弱的特點已呈現出『流感化』的趨勢，新冠病毒給全人類造成的危害似乎在逐漸降低」。《環球時報》專訪中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，他預測，全球新冠疫情大流行，到今年3月仍不可能結束。

★Omicron不可能是「大號流感」

全球新冠疫情大流行，大陸流行病學家吳尊友：3月不可能結束。（環球網）

吳尊友指出，Omicron不可能是「大號流感」，因為它感染的部位和流感是不一樣的，它造成臨床症狀的嚴重性和流感完全是兩個級別。流感病毒的感染部位是上呼吸道，而新冠病毒的感染部位是下呼吸道。

吳尊友表示，上呼吸道感染很少會引起肺炎，除非久病不治，拖了很長時間，這種情況下少數患者會引起肺炎。而下呼吸道感染多數人會出現肺炎，包括感染Omicron毒株。此前天津的數據顯示，在361例感染病例中，有42％的感染者有不同程度的肺炎症狀，這個比例已經很高。

吳尊友指出，出現這麼高比例的肺炎患者，如果不是因為疫苗發揮了保護作用，病人的病情會更嚴重。因為有疫苗「打底」以後，感染者具有一定的免疫力，所以症狀就會輕很多。此外，就是中國政府的反應比較快，當病人剛剛確診尚未出現症狀，或是僅僅是輕症的時候，所有病例都會住院治療。

「這和歐美國家不一樣」，吳尊友說，在國外，沒有症狀或者症狀較輕的，根本就不會安排住院治療。這也就是中國從2020年6月北京新發地出現疫情後，幾乎沒有死亡病例的原因——因為治療的早。

吳尊友表示，放眼世界，Omicron造成肺炎的比例較高，除中國外，其他國家因Omicron導致的重症率、病死率遠比流感要高得多。以美國為例，Omicron毒株流行期間，其造成的死亡人數，甚至遠遠高於Delta毒株流行期間造成的死亡人數。流感造成死亡的比例還是比較小的。所以Omicron不可能是一個「大號流感」。如果把它當成「大號流感」來看的話，會淡化疫情，削弱人們對它的重視程度，對疫情防控非常不利。

針對頂級醫學學術刊物《刺胳針》1月19日發表了美國華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）主任默里的一篇論文稱，新冠病毒全球大流行即將結束，3月將成為關鍵時間點。吳尊友直言，他認為這篇論文中表達的觀點，科學依據並不充分。

吳尊友表示，這篇論文的作者是一名統計學家，是數學模型領域的全球頂級專家，他對生物學以及病毒的瞭解並不是特別清楚。他是根據流感來提出這種假設——如果此前的流感能在2年之內結束，那麼新冠已流行2年，應該到了要結束的時候。他是基於這種邏輯來展開分析的，但因為流感和新冠有很多不同，他的這種假設有一些要接受現實挑戰的地方。

吳尊友表示，首先就在於感染流感後免疫力維持時間通常能達到一年，而感染新冠後免疫力維持時間一般在3到6個月左右。其次就在於新冠病毒的變異很快，差不多每天都在變。而流感病毒的變異是有規律性的，且變異週期較長，通常是一年一變或幾年一變，在這一年或幾年內，病毒的變異若僅在「亞型」內，不會影響交叉保護。

吳尊友表示，從病毒變異的特點以及從新冠流行兩年的規律來看，「3月份成為新冠疫情世界大流行結束的關鍵時間點」這種觀點，科學的依據是不充分的。

★新冠病毒流行的趨勢肯定會減弱？

不過，吳尊友還是樂觀認為，今後一段時間內新冠病毒流行的趨勢肯定會減弱，因為每一種新毒株的流行在到了高峰以後總會下降，Omicron在南非已開始出現下降趨勢，在其他國家經過一段時間流行後也有下降跡象。如印度在去年4月、5月Delta毒株大流行後，有一段時間處在較低的流行水平，科學家當時還在研究，為什麼印度的疫情突然就降低了，現在第四波疫情發生以後，印度的疫情又升上來。

吳尊友舉例，再如日本，在去年東京奧運會期間，疫情比較嚴重，但在奧運會結束後，疫情一下子呈現大幅度下降趨勢，科學家也試圖解釋為什麼日本的疫情突然就平緩了，然而，全球第四波疫情來襲時，日本的疫情突然又升上來。新冠病毒就呈現這樣一個流行規律，它一波流行峰過去後必然有下降的時候，所以從全球角度而言，3月或者未來一段時間流行趨勢減弱，這種可能性是存在的，而且這種可能性是很大的。

吳尊友表示，全球新冠這一輪的大流行是有幾個重要因素促成的，一個是冬季比較適合新冠病毒的生存和傳播；第二個是冬季的節日比較多，感恩節、聖誕節以及新年，人們都會聚集，等到冬季過去，人們回到工作崗位，促進流行的因素也就減少了；第三個因素就是變異毒株的Omicron傳染性比較強，特別是既往感染過或接種過疫苗的人也會感染、傳播。