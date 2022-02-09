疑內輪差釀禍！公車撞女騎士肇逃 司機到案才知撞到人

台中市北區英才路近民權路口7日深夜近11點發生公車撞機車意外，34歲女機車騎士被同向公車擦撞倒地全身多處挫傷，未料公車司機竟然未停駛持續路程；經女騎士報警，警方透過客運公司找到46歲的陳姓駕駛，他渾然不知自己曾撞到機車，由於肇事地點為一彎道，疑公車司機變換車道不當加上內輪差造成視覺死角，唯實際肇事責任仍待警方調查釐清。

英才路過西屯路往民權路有一處彎道，7日晚間22時50分黃女騎乘機車由英才路往民權路方向行駛，而同一時間一輛公車也行經該處，營業大客車右側車身與機車左側車身發生碰撞，機車倒地造成黃女四肢多處擦、挫傷，她自行至中國醫醫急診就醫，並報警指稱公車撞他和肇逃。

警方獲報後立即要求該客運業者儘速帶領肇事司機前來接受調查及製作筆錄，並提供行車記錄器及公車駕駛勤前酒測紀錄等資料佐證，客運業者表示，出車時實施該陳姓公車司機呼氣酒駕檢測，無飲酒情形；而警方對黃女呼氣檢測，也無飲酒情事。

陳姓公車司機到案時表示，他完全沒有發現撞到車或人，公司通知他時，他還搞不清狀況，看到監視錄影畫面，才訝然發現可能是視覺死角。警方調閱事故相關監視器、行車影像還原事實，肇因初步研判係業大客車變換車道或方向不當，唯實際肇事原因仍待警方調查、鑑定釐清。

台中市警二分局交通分隊也在訊後將全案依法偵辦。分局長陳家銘表示，大型車事故多肇因於「視野死角」、「內輪差」與「安全距離」等問題，呼籲機車騎士遇到大型車輛時要抱持「安全距離」不要併行，且應予禮讓，並至少保持2公尺間隔，才能避免碰撞意外，以保障自身安全。