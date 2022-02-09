知名導演兼演員明金成，於1月20日與老婆Patty開心迎接龍鳳胎姐弟的誕生，但沒想到昨（8）日他還在月子中心陪伴妻兒，卻在深夜傳出心肌梗塞猝逝的消息，讓親友悲痛萬分。而與明金成有多年交情的黃小柔，收到噩耗後也透過媒體發表沉痛的心情。

不久前才喜獲龍鳳胎的明金成，農曆新年除夕夜時他還在臉書粉絲團上發文，慶祝孩子們的到來並分享為人父的喜悅，沒想到昨日在月子中心陪伴妻兒時，卻突然心肌梗塞緊急送往國泰醫院搶救，最後仍回天乏術，讓所有人都無法接受，而當時在現場協助家屬處理後事的演藝圈好友屈中恆、庹宗康、六月，以及黃小柔老公王睿協，也被媒體拍到神情悲痛的身影。

對此，黃小柔稍早接受《ETtoday》採訪時，難過表示「明哥就像是我的親哥哥、家人、老師、好朋友，失去他我無法用言語形容」，一句話透露兩人私下的真實交情。

事實上，今年1月初明金成曾在臉書粉絲團上，PO出當時還挺著大肚的老婆Patty，一同參加黃小柔主持的狗狗婚禮慈善餐敘照，事後他還透露家中的毛寶貝都是領養來的，並分享意外抽中大獎的過程，還在文末標註「#龍鳳胎#娶某前生孩後#強運來襲」完全藏不住即將當爸的喜悅，如今龍鳳胎才出生19天便與他天人永隔，讓許多人大嘆人生無常。