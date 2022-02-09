根據統計，韓國SK集團在2021年時已擠下現代汽車，並成為當地第2大集團。

9日，韓國調研單位CEOSCORE指出，截至2021年第3季，旗下主力事業群為SK海力士的SK集團，名下資產已達270.7兆韓元，約2260億美元，年增13%。同時，在韓國政府登記有案，資產規模超過5兆韓元的71家韓企中，SK排名第2。

從2006年以來，現代汽車集團就一直是韓國第2大企業。不過，資產年增1.6%達250兆韓元的現代，現在則退居第3大。現代汽車集團，主要除了現代汽車等相關企業外，也包括起亞。

至於穩居韓國最大財閥的三星，集團資產高達467.9兆韓元，年增2.3%。

韓企第4與第5大，則是有154兆韓元的LG，以及123兆韓元的樂天。

若按公司成長性來看，SK海力士資產年增17.7%最佳，公司規模從2020年的64.1兆韓元，增至2021年的75.4 萬億韓元，三星電子則緊追在後。另外，SK海力士與三星電子，也是2021年資產成長超過10兆韓元的唯二韓企。

此報告也統計，資產規模超過5兆韓元的71家韓企，旗下共擁有近2500兆韓元，年增6.8%。