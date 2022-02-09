瑞昱(2379)法說報喜，去年大賺逾3個股本，毛利率也衝上50.4%的新高，瑞昱除對今年自家乙太網路、WiFi、路由器、藍芽以及車用等產品釋出今年持續成長得好消息外，也點多短期市場變化的兩大觀察指標，即消費性市場的減緩以及基礎建設所帶動的強勁電信標案市場。

瑞昱點出點短期內不同市場的變化分為兩觀察指標，即消費型趨緩以及大陸網路基礎建設帶動電信招標強勁。

以消費型市場來說，去年第三季起明顯趨緩，但疫情後的商用市場快速補上，且商用產品多較為高階，有利於產品組合。瑞昱認為，這個情況上半年維持不變，預估2022年PC出貨應是持平到小幅增加，至於Chromebook，2020年年增達40%、2021年年增14%、出貨3700萬台，今年年增預估看持平，但因為Chromebook想進企業商用市場，此狀況的發酵程度目前還看不準。

分析大陸電信標案，瑞昱分為PON、STB以及上行路由器三部分。以PON來說，去年大陸PON出貨1億套，相較2020年大幅成長，力道尤其集中在去年下半年，主要就是大陸官方用力推動基礎建設，但因為缺料嚴重，故2.5G PON部分搭配WiFi 5，有的甚至沒有，顯示為了出貨願意降低規格，去年大陸10G PON出貨很少，今年整體市場預估出貨會達1.15億組，換言之，成長約15%，預估10G PON成長上看20%，屆時也會推動WiFi6，只是缺貨問題仍在，所以新標案的規格書上都給予相當彈性。大陸OTT去年出貨 5000~6000萬套，主要是因住房市場疲軟，預估今年持平，OTT主要和成屋銷售有關，不是基礎建設，故量不會像PON這麼多 ；上行路由器去年大陸市場出貨 5000萬套，占比全球50~66%，今年預計也是持平，但今年會大量採用WiFi 6。

瑞昱2021年大賺逾3個股本，毛利率更是首度站上逾50%大關，全年毛利率達50.4%，就2022年，瑞昱持續開發高品質、性能產品，預估維持毛利率在高檔，目前仍持續注意產業競爭，維持營收成長同時維持毛利率。