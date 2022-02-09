美國2021年貿易逆差達到創紀錄新高，主因企業為了滿足強勁內需而補足空蕩蕩貨架，進而帶動進口暴增。

路透社報導，美國商務部今天公布貿易逆差持續擴大，主要反映出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間民眾支出從「服務消費」轉向「商品消費」。而全球供應鏈緊縮之下，企業均急於補足存貨，以致美國2022年貿易逆差也不太可能縮小多少，料將影響經濟成長。

北卡羅來納州夏洛特富國銀行（Wells Fargo）資深經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）說：「即使國內需求轉回服務消費，美國補貨的需要仍將導致進口強勁。最終，隨著內需開始減緩，全球經濟持續復甦，我們預期明年貿易將成為推動經濟成長的中性力量。」

美國2021年貿易逆差增加27.0%，來到史上最高的8591億美元。2020年的貿易逆差為6767億美元。

這樣的貿易差距占美國國內生產毛額（GDP）的3.7%，高於2020年的3.2%。

2021年美國經濟成長5.7%，創1984年以來最強勁年度增幅，主因美國政府提供近6兆美元疫情紓困金，刺激消費者對商品的支出。

去年的商品貿易逆差從2020年的9220億美元增至創紀錄的1.1兆美元。而在工業用品與材料進口增加到2014年以來最高水準，商品進口達到創紀錄的2.9兆美元新高。

跟資金、消費品和其他商品一樣，糧食進口創空前新高。2021年自70國的進口量刷新紀錄，其中以墨西哥、加拿大與德國最多。

進口暴增壓過出口大幅反彈的影響。去年商品出口增加23.3%，達到創紀錄的1.8兆美元。工業用品與材料、糧食、消費品等商品和原油的出口也都創紀錄新高。