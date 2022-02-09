超商龍頭7-11門市遍布全台，每間都有自己的店名，通常都用路名或當地地標取名，但有網友觀察到，7-11的店名很愛用特定幾個字，統計全台7-11的店名發現，店名第一個字用「鑫」的竟高居第4名，第1到3名則是「新」、「大」、「東」。

一名網友日前在PTT表示，他發現7-11的各門市的店名開頭常常是「鑫」覺得很奇怪，就將全台7-11的店名整理一下，統計發現店名第一個字用「鑫」和「金」的居然是第4和第5名，各有98次，「是不是7-11取店名不知道要取什麼就擺個鑫在前面阿」。

文PO一出後，引起網友熱烈討論，認為門市名會取「鑫」和「金」的用意是祈求多金，代表賺錢，或是重新裝潢或換位置後的原門市店名不想用「新」，而用同音的「鑫」。

而第一名的店名愛用字「新」，有內行網友解釋，其實是想要搶舊店家的生意，開在他旁邊狙擊老店家。另外還有人分享，「偷偷告訴你，開診所都喜歡有『安』跟『康』兩個字」，希望看病後能平安健康。

但也有網友看了這統計笑翻，紛紛留言：「太閒XD」、「你7-11系？」、「就算命師只有這幾招啊」、「你是不是失業在家沒事做？」、「又一個浪費才能的」。