網約車平台Lyft去年第四季營收和調整後每股盈餘均優於市場預期，但活躍乘客數較前一季減少，且警告Omicron新冠變種病毒引爆的疫情將拖累第一季營運表現，受此打擊，Lyft周二盤後股價重挫逾6%。

Lyft公布2021年第四季營收季增12%、年增70%（受惠於2020年比較基期較低），達到9.7億美元，優於分析師預估的9.4億美元。

淨損為2.586億美元，較2020年同期的淨損4.582億美元大幅改善。該公司並表示，去年第四季的虧損包括1.642億美元的股票薪酬及相關之薪資稅費用。

調整後每股盈餘為9美分，而超出分析師預期的8美分。

活躍乘客數為1873萬人，較2020年同期大幅成長近50%，但較前一季的1894萬人下滑，且不及市場預期的2020萬人，也尚未重返疫前水準。根據Lyft公司數據，其2019年第四季活躍乘客數達到2290萬人。

每位活躍乘客營收（revenue per active rider）年增14%，為51.79美元，高於市場預期的46.54美元，並創下歷史新高。

Lyft高層表示，Omicron疫情將導致2022年第一季業績放緩，營收估將介於8億～8.5億美元，遠落後分析師預估的近9.9億美元。

該公司並未就活躍乘客數提供確切的預測，僅表示乘車數將較上一季略為減少。分析師預計Lyft今年首季的活躍乘客數為2170萬人。

Lyft新任財務長Elaine Paul在聲明中表示，雖然近期內Omicron疫情將帶來阻力，但我們對2022年全年展望仍然抱持樂觀的看法，但他也表示復甦的速度仍不確定。