力積電昨（8日）公告將辦理現金增資，發行普通股參與發行海外存託憑證，普通股數量最高上限為35萬張，若以昨收盤價66.1元計算，全數募足將籌得231億。此事引起網友們熱烈討論，許多人狠虧力積電才重新上市沒多久就現增，「懂玩，真的絕了」，並提到2012年力晶因嚴重虧損而下市的往事。

力積電發布重大訊息說明現增相關事宜，公司表示，此次增資資金將用來購置新建銅鑼廠之機器設備，並強化公司國際競爭力及未來發展的資金需求。力積電董事會也決議2021年下半年的現金股利事宜，預計每股配發1.18222841元，最後過戶日是2月25日，股利發放日則是3月22日。

力積電決議現金增資引起《PTT論壇》網友們熱烈討論，許多人對於力積電增資感到相當意外，「原來是力晶阿，我還以為是力積電呢」、「印股票換鈔票，懂割」、「一直增一直爽耶」、「剛上市也玩現增，懂玩，真的絕了」、「也太快，上市才沒多久，懂玩」、「真的是會玩耶，又要開始割了。」

有人提到2012年力晶黯然下櫃的往事，「黃董又要來了嗎？」、「不給原股東認，熟悉的節奏回來了」、「真的沒辦法不想到力晶下市的往事，怕死了」、「這發展我好像看過耶，老招繼續用。」

當年力晶因全球DRAM價格崩跌面臨嚴重虧損，最終從櫃買中心下櫃，但董事長黃崇仁挺過1200億負債，經過9年的轉型與重組，力晶集團將原力晶分割，並合併鉅晶後改名力積電於去年底重新上市。董事長黃崇仁也在掛牌典禮上表示，「力積電上市對32萬多名股東有交代，股票沒有變成壁紙。」