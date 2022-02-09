信義房屋提告指控桃園4名前員工，去年任職期間私開房仲公司，違反競業條款分別求償逾百萬元，台北地方法院認定4人簽了員工保證書後，卻違反忠誠義務，從事或兼職類似業務，判決各賠償信義房屋15萬至40萬元不等金額，共93萬多元。可上訴。

信義房屋表示，蘇姓及葉姓、許姓及張姓房仲，2021年2月24日前分別擔任桃園各分店的經理及主任等重要職務，但4人未經公司同意，被發現共同出資成立房仲公司，已違反員工保證書的約定，須給付懲罰性賠償金。

台北地院指出，競業禁止是事業單位為保護商業秘密、營業利益或維持競爭優勢，要求特定員工與其約定在特定區域內、在職期間或離職後一定期限內，不得自行經營或受僱與其相同或類似之業務工作，約款如果有必要性，且限制未逾越合理程度，當事人應受拘束。

台北地院認為，蘇等4人任職期間未經信義房屋同意，在去年2月2日出資設立房仲公司，違反員工保證書的約定，然念及任職於信義房屋多年，酌減計算懲罰性賠償金後，判決4人共須賠償93萬多元。可上訴。