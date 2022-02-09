擁有G級上圍好身材的熊熊（卓毓彤）先前捲入不雅片風波，她也認了年輕時視人不清，更自嘲是活該，但她陷入低潮後不久就決定上脫口秀《炎上》，高EQ大開自己玩笑。近日她回憶當時過往，轉述好友黃豪平所言，表示：「讓我們在想到這件事情的時候，除了原本的悲傷，還至少能有一點快樂。」

熊熊2年前一度傳出和特斯拉男好事近、訂婚，接著又傳出不雅片瘋傳、流產、分手等衰事，後來她受訪坦言情路不順總是遇到渣男，但總歸都跟自己有關，「我很缺愛，一直在追求愛情，很容易為了愛放棄事業，現在綜觀看來我不夠愛自己」，並也大方認為酸民的話有道理，「就是自己活該，沒好好觀察別人」。

熊熊發文。（圖／翻攝自熊熊 Bear Genie臉書）

近來熊熊透露自己還是有當媽媽的夢想，原本期望能在35歲前成家，但如今仍找不到適合的另一半，為此決定先買「安心藥」，砸錢去凍了10多顆卵子。而她之後還在YouTube個人頻道再次談論過往不雅片風波，被問到有沒有被拍過親密片？其他人都稱沒有，讓熊熊忍不住嗆：「你們有拍過吧！你們只是沒有被外流而已」，更直言：「我也是被男生逼的啊」。

熊熊近日轉發黃豪平的文章，文內提到自嘲的原因，「某些人自嘲，不是高尚、不是幽默，是為了在別人的嘲笑中活下來、撐下去，而不得不為之的行動」，讓熊熊回憶起當時身處風暴時卻願意上節目自嘲主因，認為自嘲的消極作用是對外界的防禦機制，積極層面則是為悲傷加上一點快樂，讓熊熊意有所指最後寫下：「放下過去，才能重新擁抱快樂，祝福大家2022都能平安健康快樂幸福」。