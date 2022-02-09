中央開放福島五縣市食品進口，新北市長侯友宜今表示，地方政府有責任把關人民健康，新北孩子不吃萊豬，對於核災產地的食品，如果產地標示不清、有健康疑慮，同樣嚴格不准給孩子食用。

侯友宜說，新北市目前檢驗核災食品量能一年約可驗240件，目前新北要提高量能到720件，真正進口後要更嚴格落實檢驗，保護食品安全與人民健康。

侯友宜說，學校部分要採取更嚴格標準，保護孩子健康，就像當時堅持萊豬不得進校園，孩子健康跟一般成人不一樣，進到校園一定要標示清楚，如果健康有疑慮，就是不能使用，標準絕對比一般人更高。

是否設專區，侯友宜說，先前在萊豬進口時，用了很多方式，包括設專區、標示，讓人民選擇，「上次萊豬做過一次，我們再做」，把源頭管理好，並做好稽查。

對於國民黨反對核食，侯是否表態？侯友宜表示，他講過，守護人民健康絕對是最優先，政府有責任做好把關，讓食品安全確保無虞。