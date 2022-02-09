法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱俄羅斯總統普丁承諾不會升溫烏克蘭局勢。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（8）日表示，在與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談後，普丁向他保證不會升溫烏克蘭局勢，不過遭到莫斯科否認。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，在抵達基輔準備與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）舉行會談前，法國總統馬克宏表示，7日與普丁進行的5個多小時的會談中，「我取得保證，情勢不會惡化或升溫。」

在與澤倫斯基會談後的記者會上，馬克宏再度表示，普丁說「他不會升溫局勢」，「我認為這很重要。」馬克宏還提到，普丁說白俄羅斯「不會有永久（軍事）基地」或「部署」。

事實上周一馬克宏與普丁結束會談後，一名法國官員就透露法俄元首達成協議，在烏克蘭邊境進行的軍演結束後，莫斯科將撤離在白俄羅斯的部隊。

不過此番言論隨即被莫斯科打臉，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「在目前情況下，莫斯科及巴黎不可能達成任何協議。」

培斯科夫也暗示俄羅斯和法國達成協議是沒有意義的，「法國是歐盟的領導國家，法國也是北約的成員國，但是巴黎不是這裡的領袖，這個集團是由非常不同的國家主導，所以我們能談什麼協議？」

他也說俄羅斯一直以來就計畫，在軍演後撤離在白俄的軍隊。

《衛報》指出，針對馬克宏的發言，烏克蘭總統澤倫斯基抱持懷疑態度，澤倫斯基在與馬克宏聯合召開的記者會上表示，「我不太相信言語，我相信每個政治人物可以透過採取實質作為來保持透明。」

馬克宏同時也試圖降低外界期望，「不要太天真，從這場危機開始，法國並不傾向誇大其詞，但同時我也不相信這場危機能在幾個小時的商討中解決。」