新北1名女子小芳（化名）與未婚夫前年借宿妹妹租屋處，但未婚夫竟半夜性侵妹妹，小芳聽到聲響醒來痛罵男方畜生，事後妹妹堅持提告，小芳竟翻供稱聽到妹妹「呻吟聲」暗指2人偷來款曲；法官認為妹妹事後患憂鬱症、性侵事實明確，一審判3年5月，男子後來道歉賠償獲原諒，仍與小芳結婚，並獲緩刑5年。

判決書指出，小芳前年與未婚夫、妹妹三人在租屋處過夜，妹妹睡在地板，不料她的未婚夫竟半夜脫去妹妹內褲指侵對方，小芳之後聽到聲響驚醒，發現後痛罵對方是畜生，並帶著妹妹報警，醫院報告也驗出妹妹下體有男方DNA，小芳也不斷向妹妹致歉，但得知妹妹堅持提告，她竟態度大變。

小芳在檢方偵訊時翻供稱，她當晚是聽到妹妹的「呻吟聲」才醒來，意指妹妹並無抗拒，是合意性交；法官則審酌小芳起初與妹妹的對話紀錄，發現幾乎只有致歉，並無責備內容，顯見該未婚夫是強制侵犯妹妹，此外妹妹在案發後，經診斷罹患憂鬱症，在法庭上一度崩潰爆哭。

男方甚至辯稱是妹妹主動勾引，法院一審原本判男方3年5月徒刑，後來男方寫道歉自白書給妹妹並賠償20萬元，最後獲小芳姊妹倆原諒並與小芳結婚，二審法院考量男子與小芳家庭間人際關係的修復，認為將他減為2年徒刑以暫不執行為適當，宣告緩刑5年。全案可上訴。

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