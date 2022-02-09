福島食品最快月底解禁，食藥署雖強調會採最嚴格的輻射檢驗標準把關，但民眾仍十分擔憂。營養師陳宗裕表示，民眾可攝取7大類食物來抗輻射、抗氧化，包括果膠類、多醣類和多酚類蔬果、含有碘、硒及番茄紅素的食物，但最簡單抗輻射的方式，其實是定時上廁所，透過排便就能將囤積在腸道的有毒物質排出。

據《TVBS》報導，陳宗裕指出，輻射物質無所不在，包括日光燈、手機，甚至是外太空的輻射光線，若體內殘留過多的輻射物質，恐會引發癌症、腫瘤等，也會使身體的自由基增加，會影響各種代謝機制、免疫系統及腦部內分泌。

陳宗裕表示，民眾可以靠補充蔬菜水果來抗輻射，像是含果膠、多醣類的食物，如蘋果、木耳及秋葵等。陳宗裕說，含有碘、硒的食物也能幫助抗輻射，平常烹調使用含碘的鹽巴調味，就不需刻意補充，至於硒則可靠多攝取牛蒡、堅果、牡蠣及瘦肉等食材。

陳宗裕說，研究顯示，含有番茄紅素的番茄、木瓜及胡蘿蔔等，有超強抗氧化的功能。另外茶葉中的兒茶素、莓果中的多酚類，也能幫助抗氧化、抗輻射。但他也提醒，所有入口的食材都須清洗乾淨，尤其是大型魚類容易累積較多的輻射，因此需要特別注意。

不過陳宗裕說，最簡單抗輻射的方式，就是定時上廁所，透過排便就能將囤積在腸道的有毒物質排出，他建議日常應盡量攝取高纖蔬果及豆類製品，才能避免毒物囤積。