新冠疫情在全球肆虐，西方媒體一直試圖從各種角度攻擊大陸的「動態清零」政策，認為將間接拖累全球經濟復甦的腳步。不過，陸流行病學專家吳尊友認為，「動態清零」仍是迄今最佳的疫情防控方式，暫時不會調整；對付新冠病毒，必須通過接種疫苗、嚴格的公衛措施、即時醫療、中西醫結合診治等方式多管齊下。

★「動態清零」是最佳防控方式

吳尊友指出，實際上中國的「動態清零」政策使得中國的疫情比全世界的平均水平低出幾百倍。全球目前因為新冠流行失去生命的人數很多，僅美國一個國家因為新冠累計死亡人數就達到了92萬餘人，而中國在早期武漢爆發新冠疫情時出現了幾千死亡患者，在武漢的疫情結束以後，幾乎再未出現感染新冠死亡的病例。

吳尊友表示，這些數據足以證明「動態清零」不僅對疫情防控、減少死亡病例行之有效，同時對社會經濟的發展也是非常有效的。雖然說局部疫情的爆發會對少數人造成一些影響，但是從全大陸一盤棋的角度而言，疫情的防控，世界上沒有哪個國家能像中國這樣成功，應該說「動態清零」政策是到目前為止最佳的防控方式。

吳尊友強調，如果沒有找到一個新的方法能夠確保病毒輸入後不造成大範圍傳播，沒有一個更好的辦法能夠控制住疫情的話，動態清零的策略暫時也不會調整。

★疫苗接種率達70％，意味著大流行最關鍵時期已過去？

世衛組織相關發言人日前表示，當全球疫苗接種率達到70％時，就意味著大流行最關鍵時期已過去。但吳尊友持保留態度，「目前看來，世衛組織這一說法是值得商榷的。」

吳尊友舉例，在第四波新冠疫情大流行發生以前，德法英等歐洲多數國家的2針疫苗接種率都已超過70％，包括美國的疫苗總體接種率也是在70％以上。這裡就存在一個問題。原來科學家所說的接種疫苗實現群體免疫的概念，在Omicron病毒變異株出現以後，因為突破病例的發生使得群體免疫的概念受到挑戰。

吳尊友表示，如果新冠的變異毒株，多數都具有免疫逃逸能力的話，想要通過接種疫苗實現群體免疫從而終止新冠疫情的大流行，這個方法就不再適用了。像是天津本輪疫情感染的病例當中，多數都是接種過疫苗的，疫苗只是讓感染者的症狀更輕了。

「現在已不能用疫苗接種率的指標來制定新冠大流行終止的時間表」，吳尊友強調，沒有一個單獨的方法能把新冠控制住。現在要通過綜合的方法，疫苗毫無疑問是對付包括Omicron在內的新冠病毒最重要的重磅武器。還有嚴格的公共衛生措施，良好的個人衛生習慣，及時的醫療干預，中西醫結合，預防加治療這些手段綜合的應用才能夠控制住新冠的大流行。

★對付新冠病毒，要通過綜合的方法

研究發現，新冠病毒不僅可以感染人類，還可以在動物中傳播，因此有觀點認為，人類可能永遠也無法徹底終結新冠的流行，將與病毒長期共存。吳尊友對此表示，對付新冠病毒，要通過綜合的方法。

吳尊友分析，要從2個層面來分析這一問題。第一個就是新冠與人類共存，目前看來應是永久性的。第二個就是新冠流行的嚴重程度和規模將取決於人類與新冠對抗的程度。「應該說新冠病毒會永遠存在，只是流行水平會不一樣。」

吳尊友表示，現在難以判定的是，它是像目前這樣維持一個高水平的流行，持續影響人們的生活和社會經濟的發展？還是可以通過人類的智慧，運用科學技術能夠把它控制在一個地方性傳染病的流行水平，不再影響人們的生活和工作及社會活動？

吳尊友表示，我們現在難以確定未來新冠流行的程度，這要依賴於我們對新冠科學認識的水平，以及人類防控疫情的技術水平和能力。