新北一家四口染疫！台北最新足跡曝 連3天去麥當勞、超商 10:132022/02/09 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公布確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北昨新增一家四口染疫，北市衛生局今公布確診者足跡，其中案19353（父親）和案19355（姊姊）曾在2月3日至2月5日到過麥當勞長春店、711松盛門市；2月7日到過全家長通店；2月3日至5日和7日搭過捷運從松江南京站往返捷運江子翠站；以及台北車站轉乘至象山站等足跡。 桃園今＋16增2處足跡 美廉社、啄木鳥藥入列 板橋家庭群聚足跡曝光 搭北捷3路線、逛新莊IKEA、寶雅 #新北確診 #足跡 #麥當勞 #超商 #捷運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT追加劑隨到隨打！北市今明開設9大快打站 10:202022/02/08 生活 北市本土確診＋6 松山幼兒園3學童與1家長染疫 16:072022/02/08 生活 新北一家四口染疫 確診女在北巿信義區會計事務所上班 13:302022/02/08 生活 慰勞新北清潔隊員 侯友宜：端午、中秋出勤加發工資並補休 12:542022/02/08 生活 新北平安祥虎小提燈 金山區公所本周五、六發送 14:592022/02/08 寶島 淡水旅學堂推出「輕軌茶旅」 帶民眾搭輕軌品好茶 15:412022/02/08 生活 開學在即全力備戰 侯友宜：一人染疫停課14天 09:052022/02/09 生活 竹縣湖口逼近8萬人，楊文科：打造移居城市 15:122022/02/08 區域情報-新竹 北巿會計事務所女員工5日出現症狀 Ct值曝光 14:312022/02/08 生活 捷運車廂兩度拉扯科技女董座 女遭判拘役竟上訴求判死刑 14:432022/02/08 社會 開學在即 北市教職員得打完2劑疫苗 1人確診停課14天 18:432022/02/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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