新北昨新增一家四口染疫，北市衛生局今公布確診者足跡，其中案19353（父親）和案19355（姊姊）曾在2月3日至2月5日到過麥當勞長春店、711松盛門市；2月7日到過全家長通店；2月3日至5日和7日搭過捷運從松江南京站往返捷運江子翠站；以及台北車站轉乘至象山站等足跡。