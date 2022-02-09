北京冬奧賽事目前越來越精采，不過場上也出現不少爭議事件，近日在女子500公尺短道競速滑冰8強賽出現插曲，大陸滑冰女將范可新與加拿大選手查爾絲(Alyson Charles)競速過程中都被絆倒，而當時兩人中間出現了障礙物，這個混亂場面也引來外界熱議。

Watch carefully. Did you expect this level of skullduggery at the #Olympics?https://t.co/SO5B3rVEOZ — Santosh Dawara (@thinksantosh) February 8, 2022

比賽中途范可新與查爾絲爭道，在畫面中看到范可新疑似移動了場上障礙物，進而造成查爾絲受干擾跌倒，接著范可新自己也因此被影響摔出，過程可說是相當混亂，事後據悉查爾絲有對此狀況進行申訴，接著被判定為跌倒前的第2名，晉級下一輪賽事。

賽後影片也在網上傳開，對於范可新是否刻意移動障礙物干擾對手引發正反討論，有網友認為范可新是故意的，他們說：「瑪利歐賽車丟龜殼？太誇張了。」加拿大體育記者(Rob Williams)則無發表明確答案說：「她是否故意絆倒查爾絲？是有意還是無意？」

Sabotage or incidental contact? The slow motion replay from this morning's short track speed skating event looks suspect 🧐https://t.co/LfX7ThhhmI — Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) February 7, 2022

而最後大會雖然讓查爾絲拿下第2名晉級，但沒有針對其他爭議行為做出說明，此外查爾絲的隊友魯內爾(Florence Brunelle)原來取得第2，不過被判定阻擋犯規被取消資格。范可新則是排在第3名，這位大陸滑冰好手剛在5日取得短道速滑男女2000米混合接力金牌，這也是大陸代表團首金。