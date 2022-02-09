「論文門」記者會延期有內幕？ 彭文正親上火線回應｜2022.02.09

總統蔡英文「論文門」持續發酵，媒體人彭文正原本預計8日上午於立法院召開記者會譴責英國倫敦大學，但行政院卻突宣布要舉行日本福島食品解禁相關記者會，彭文正因此宣布其記者會延至今（9）日上午舉行，並說「每逢論文醜聞重大記者會，碰巧就會發生重大社會關注事件！」

據《呷新聞》在臉書指出，倫敦大學於東亞農曆新年期間，悄悄在官網媒體聲明中貼出一篇未有署名、日期的聲明，聲稱蔡英文擁有其博士學位，且稱「雖然尚不清楚副本是否存放在大學圖書館，但這與蔡博士的博士學位無關，該博士學位是正確授予的」。

對此，已追查蔡英文博士學位多時的彭文正、旅美教授林環牆、台大名譽教授賀德芬今在立法院上火線召開記者會反擊。

賀德芬在記者會中，拿出由林環牆寫的一份英文聲明稿，表示該聲明稿將透過律師函件送給倫敦大學，正式請倫敦大學不必遮遮掩掩、偷偷摸摸，僅在網路上發一篇聲明，卻不說清楚講明白，到底倫敦大學有沒有授給蔡英文學位？若有為何沒論文？沒有倫文能夠叫學位嗎？是買來的、捐贈的還是榮譽的，倫敦大學願意授予這個學位，可就此評價倫敦大學的價值，「百年名校要自己作賤，我們也擋不了你」，問題是蔡英文居然用這虛假的學位在台灣破壞法律、騙到教職。

聲明稿中也提出證據，直指倫敦大學錯了、包庇錯了，並稱蔡英文都在吹牛、用「巫婆式」的語言蠱惑民眾，也一一指出有關論文真偽的種種疑點。