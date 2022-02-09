春節連日下雨為台灣水情帶來好消息，石門水庫於昨(8日)蓄水率達100%，為今年首度站上滿水位，相較近5年同期平均蓄水量多了6000萬噸，桃園地區農民也已提前開始1期稻作整地、插秧，並分別於7日及11日開始供灌。

北區水資源局統計1月28日至2月7日期間石門水庫集水區累積降雨超過60亳米，水庫蓄水量由1.98億噸逐步上升至2.05億噸，水庫即時水情顯示，石門水庫目前水位為245.03公尺，蓄水率達100%，是今年第一次滿水位。

北區水資源局評估桃園地區水情正常，且預期後續可穏定供應桃園地區1期稻作用水需求，依據1期稻作供灌期程，石門及桃園灌區將分別於7日及11日開始供灌，因近期降雨使水庫蓄水明顯增加，北區水資源局與農田水利署桃園及石門管理處合作，將如期對面積達3.4萬公頃的二灌區進行供灌。

雖然石門水庫現為滿庫狀態，但依據氣象局長期預報資料顯示，目前仍有輕反聖嬰現象，且分析3至4月降雨可能為正常偏少，因此北區水資源局將持續密切監控水情及做好穩定供水工作，同時也呼籲，希望民眾把節水當生活常態，珍惜水資源。