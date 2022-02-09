歐洲股市周二平收。公債殖利率上升，抑制了科技股表現；另外油價下滑，也讓英國石油(BP)的強勁財報無法反映股價。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.13點或0.01%，為465.34點，幾近平收。

科技股下跌0.9%、表現最弱；由於對歐洲央行(ECB)快於預期的收緊政策臆測，讓歐元區公債殖利率上揚，傷害了科技股表現。

Oanda資深市場分析師Craig Erlam表示，歐洲央行行長拉加德(Lagarde)近日的新評論被市場有所保留地看待，至少在我們看見通膨見頂的跡象以及即將回落之前。但目前則還沒看見這種跡象，所以拉加德的評論可能已經被當成耳邊風。

油氣股下滑1.8%。原油價格下跌2%，反映出美國和伊朗可能恢復核子談判，並且潛在地增加市場供應。

即使亮出優異財報，英國石油(BP)仍下跌2.4%。該能源巨擘去年獲利達到近8年來最高水準，並推升股票回購目標。

歐股正在力抗今年以來連五周下跌的走勢，對利率上升的擔憂正在增加，供應鏈限制正在壓抑第四季企業財報正面表現。

市場目前正以歐元區今年升息50個基點來定價；但是經濟學家對此持保留態度，多數預測第一次升息將在今年底或是明年初。

礦業股漲2.2%，為當日表現最好的板塊。對於大宗商品主要進口國中國的需求增加預期，推進了金屬價格上漲。

歐洲汽車製造商Stellantis漲0.8%。該集團旗下的愛快羅密歐(Alfa Romeo)發表了新的休旅車Tonale SUV，希望能擴展頂級車市的市場，並進一步轉向電動車。

法國電力公司(EDF)跌1.3%；該法國國有控制的公司最新削減了其核能電力產出預測。

法國巴黎銀行跌0.5%；由於成本上升，該行第四季撥提前獲利不如預期。

瑞典保全服務公司Securitas上漲1.5%。該公司上季獲利高，並表示，機場保全業務的需求已經回復。