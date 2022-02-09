台中網球好手李羽芸獲國際青少年雙打冠軍，累積13冠表現亮眼。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

來自台中市的網球好手，年僅18歲的李羽芸新春期間，在祕魯首都利馬舉行的國際青少年一級賽雙打決賽中，摘下2022年首座國際青少年雙打冠軍，這是李羽芸繼2020年在曼谷之後，所贏得的第二座J1頭銜，國際青少年雙打奪冠總數已累積13冠。

台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕恭賀台中選手於國際賽事表現亮眼，是我國網壇深具發展潛力的未來之星。

運動局指出，自2018年在巴基斯坦五級賽女雙封后開始至今，李羽芸累積已經贏得13座ITF國際青少年的女雙冠軍，2018年三冠，2019年五冠，2020年三冠，2021年浦那的雙打冠軍讓李羽芸的ITF青少年女雙頭銜累積至12冠。

農曆春節期間獲得第13個冠軍，13座女雙冠軍橫跨一級到五級，未來將以大滿貫及橘子盃的A級冠軍為目標持續精進。

李昱叡說，市府扎根推展基層運動不餘遺力，為培育在地優秀人才，將持續支持與協助李羽芸爭取佳績。

此外，運動局也與台中市體育總會網球委員會合作辦理市長盃、筑波木笑盃，並與企業合作舉辦金融盃硬網賽、全國建築師盃網球賽、宏凱盃全國壯年網球錦標賽等，朝酷運動酷城市目標邁進，透過優質賽事辦理與人才培育，積極提升台中運動風氣，強化城市運動發展。