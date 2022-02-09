影片製作、網路直播主、文案寫手、平台經濟及共享經濟等蓬勃發展，孕育出豐富的就業方式，「靈活就業」成為大陸年輕人的就業新選擇。大陸國家統計局相關負責人日前表示，截至2021年底，大陸靈活就業者已經達到2億人，其中從事直播主及相關從業人員160多萬人，較2020年增加近3倍。

大陸靈活就業人數明顯增加，思維活躍、擅長創新的大學畢業生群體成為靈活就業的主力軍。根據大陸高等學校學生資訊諮詢與就業指導中心數據統計，2020年和2021年大陸高校畢業生的靈活就業率均超過16％。

大陸一名影片特效製作者柳蓁表示，選擇靈活就業不等於找不到工作，也不是隨便「打零工」，而是一種全新的就業模式，靈活就業給了求職者選擇「單飛」的機會，可以充分發揮個人優勢和興趣，創作出優質的作品和成果，為自己搭建展現能力的舞台，在增長專業技術的同時，摸索職業發展方向。

靈活就業不僅成為畢業生的一個就業途徑，也為企業選人用人提供了便利。中國人民大學靈活用工課題組等發布的《中國靈活用工發展報告（2022）》藍皮書顯示，2021年大陸有61.14％的企業在使用靈活用工，比2020年增加5.46％，企業傾向於擴大靈活用工規模。

大陸國務院近日印發的《「十四五」數字經濟發展規劃》明確提出，鼓勵個人利用社交軟體、知識分享、影音網站等新型平台就業創業，促進靈活就業、副業創新。在政策支持下，線上平台成為年輕人靈活就業的熱門標的。

近年來，大陸官方多次推廣「靈活就業」的概念，去年5月大陸國務院總理李克強至寧波考察人才市場時，靈活就業成為出現頻率最高的關鍵字，李克強並指出，靈活就業是群眾增加收入的重要渠道，同時對服務業發揮重要作用。

針對即將面臨就業的大學畢業生，大陸人社部就業促進司相關負責人近日表示，將運用社保補貼政策，支持畢業生多渠道靈活就業、新業態就業。對有意願、有能力創業的畢業生，人社部將給予傾斜支持，精准開展創業培訓、創業服務，提供創業擔保貸款、創業補貼、場地支持等政策。