馬英九前總統辦公室認為，日本食品開放應該再辦一次公投？民進黨團書記長陳歐珀表示，國民黨要再發起一次公投，依法必須在2023年12月底之後提，這段期間，再請所有的台灣人民共同來決定，民進黨一定會尊重。

對於國民黨團認為，福島5縣市食品開放的行政命令送到立法院來本來是備查要改為審查，甚至杯葛行政院長蘇貞昌備詢；民進黨團幹事長鄭運鵬表示，「沒有開議怎麼質詢？」國民黨黨團的戰場在立法院，立法院不開會，不開議、不質詢，等於失去了舞台，所以這一點請國民黨思考。

陳歐珀提醒，公投是法律賦予人民的權力，他們尊重每一個人行使公投的權力，馬前總統說要公投，他們也尊重國民黨的看法，但公投法有規定，兩年是一個有效的一個期間。

鄭運鵬說，每一個公投案成案且如果通過後，對行政部門的約束效力就是兩年，所以2018年的確是有針對禁止開放日本5個縣市的食品的公投提案成案，現在已經進入到第4年，這個公投提案已經失去效力。

他說，公投並不是說，一旦成案通過後就無限期的約束行政部門，不管是中央或地方，效力就是兩年，如果要有新的提案，就是人民團體的權益，這個部分他們就尊重。現在已經邁入到第4年，2018年的公投提案已經失效，行政部門都有照著公投的決議執行，過去前兩年，政府的確沒有開放。

他也說，國民黨團要將福島5縣市食品開放的行政命令送到立法院來本來是備查要改為審查；他們尊重，但因為國民黨提案還沒有在院會提出來，所以不曉得提案內容是怎麼樣，到時候看到提案再來處理。

至於國民黨主張如果開放的話，要抵制行政院赴立法院備詢，就是杯葛行政院院長蘇貞昌到立法院施政報告跟總質詢；他說，依照職權行使法，立法院是在開議後的一個月內行政院要來報告，行政院蘇院長書面報告已經送到立法院。

他說，至於二月什麼時候要開議，國民黨要有什麼動作？目前還沒有開始朝野協商，但如果不做施政報告，怎麼在備詢的時候說明日本食品開放相關政策，這點也要請國民黨多思考清楚。

他表示，沒有開議怎麼質詢，行政部門包含院長、衛福部、農委會、經濟部怎麼做說明？民主政治、議事政治，其實都是在立法院裡面攻防，這一點請國民黨可以再多考量。