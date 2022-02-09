農曆年後紅包、年終獎金滿滿，善用這筆資金發揮最大效益，投信建議趁一年之始，將紅包、年終獎金導入理財三招，幫自己種一棵「新年招財樹」，未來除每年工作領年終，還可自己年年養年終，透過錢滾錢的投資機制，打造資金正循環，循序漸進累積資產。

群益投信表示，所謂的「招財樹」就是利用母子基金錢養錢投資機制，策略上有三步驟，一是拿到年終就種樹，二是自動鎖利養大樹，三是每年定期種棵樹。首先把過去一年存下來的錢化零為整，再加上年終獎金，一筆投資到「母子基金」當中，開始用錢滾錢。其次以自動鎖利養大樹，把樹養大後會長果實，把果實再投入，就是所謂的停利機制，透過母子基金設定停利點，自動鎖利再滾入養大母基金。

最後是每年定期種棵樹，加快累積財富或如果平常沒空投資，每年可趁拿到年終的時候，就種一棵新的樹。以這樣的投資機制，結合單筆投入、定期定額的投資優點，將可找尋穩中求勝的長期獲利投組，更適合年終獎金及紅包，或閒置資金的最佳運用。

群益投信投資長李宏正指出，母子基金投資策略中，選擇活潑的股票型基金為子基金，像是台股、亞股中的印度、大陸、東協，或美股生技基金都是不錯的標的，如此可將原先穩定的投資組合，加入較活潑的獲利因子，優化長期投資報酬。母基金以風險承受度的差異，分成積極型、穩健型、保守型的資產配置。

積極型配置以追求更多報酬為目標，可承擔較大波動者，建議母基金可選擇收益多重資產基金；以中長期財務規劃為目標者，可選擇穩健型配置，兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金；保守型配置是想建立穩定現金流來源，如退休族、找尋資金停泊者，可選擇以穩定債券收息的債券組合基金做為母基金，搭配子基金達到穩中求勝的成效。