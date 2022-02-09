科技應用改變人類生活跟工作模式，同時也創造諸多投資機會，從第一波科技革命的個人電腦跟網際網路普及，至第二波智慧型手機和社群媒體的推出，都翻轉過去人們的生活習慣與觀念，專家認為，金虎年將啟動第三波科技創新革命新一輪結構性轉變，元宇宙、自駕車將是核心趨勢，看好美股科技未來5到10年長線多頭行情。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，元宇宙概念看似抽象，實際上就投資角度而言，可分成三大重點，分別為基礎建設、平台及內容，和金流支付。要落實元宇宙概念，基礎建設必不可少，需有足夠的硬體設備和數位環境，才能創造完善的元宇宙體驗，因此像是高速運算、5G、雲端伺服器，以及電子設備等，將首先受惠元宇宙題材。

林元平認為，在元宇宙架構下，平台及內容才是吸引人持續使用的主因，透過影音平台、社群網站，或者穿戴裝置等媒介，來體驗遊戲、影音，和各項軟體，運用層面相當多元。最後則是金流支付，元宇宙帶來的商機龐大，無論是創造新需求或者結合現行支付系統，未來消費潛力皆龐大。

自駕車部分，林元平指出，無人駕駛是現階段對汽車的最終目標，在此之前可先關注電動車及車用電子的發展。隨全球ESG趨勢當道，電動車取代燃油車指日可待，硬體上如電池、引擎、車體設計改變，新需求應運而生，也造就投資機會。

因此包括車用電子的物聯網、倒車顯影、自駕偵測系統等運用發展成熟，單一車輛內建電子設備金額大幅攀升，值得投資布局多加留意。同時現行自駕車系統要做到完善還有想像空間，未來發展可期。

展望後市，林元平強調，元宇宙及自駕車所帶來的創新革命，將創造龐大且長期的商機與投資機會，並以美國為發展重心向外擴散，建議挑選聚焦創新科技應用的美國科技基金，把握兩大題材未來爆發性成長潛力行情。