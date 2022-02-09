為擴大企業規模並提高市占，樂多多集團除旗下包括「肉多多」、「狂一鍋」品牌均將持續展店，並有數個新品牌都將陸續登場。看好年後的轉職熱潮，樂多多集團於2月10日起北中南舉辦聯合招募，廣邀具三年以上餐飲管理經驗的優秀人才加入，並祭出店主管月薪上看七萬元條件，吸引人才加入 成為「幸福企業」的一員。

農曆年前「肉多多火鍋」高雄義大店開幕，結合商場周邊飯店、遊樂園等一條龍接軌串連，搭上春節期間的國旅熱潮而一舉開出紅盤，為新的一年帶來新氣象。

受疫情影響，不少餐飲業者選擇蟄伏、休業，樂多多集團卻逆勢展出8大品牌，去年八月迄今已開出30家新門店，集團董事長林少鈞表示，接下來的品牌展店規劃，將朝街邊店與百貨店雙管齊下的模式，因應年度開出30家直營店的目標，大量管理階層的需求，看好年後的轉職熱潮與契機，所以釋出百名以上的店主管與區輔導職缺，希望藉一己之力，加速台灣餐飲業重返往日的榮景。

去年年末率先拋出調薪的議題，正職人員起薪從28700元調高至30000元，調幅達4.5%，這次的全台聯合招募，樂多多集團將釋出100個以上資深店主管/區輔導的職缺，月薪上看七萬元，並訂於2/10高雄、2/11台中、2/17中壢與2/18台北舉辦大規模的聯合招募。除了計畫年後轉跑道的求職者，針對先前因疫情影響到工作生計的餐飲從業人員，樂多多集團更樂於主動提供舞台，歡迎加入這個大家庭一起築夢。聯合招募專線 (02)2696-3133分機225。