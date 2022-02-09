位於高雄市茂林深山的國定遺跡「萬山岩雕」，為台灣最早被發現的岩雕遺址，近日卻有登山客疑似攀爬拍照惹議，但遭控的登山客澄清是誤會「沒有踩在岩雕上」。高市文化局表示，若確實有毀損考古遺址之情事，將配合主管機關協助蒐集資訊，通報地方檢察署進行相關偵查。

立委伍麗華8日在臉書表示，山友陳情並提供資料指出有旅遊團造訪「國定遺址—萬山岩雕」，眾人任意攀爬拍照，對方認為相關單位應有所因應，否則長此以往，古蹟遺址肯定很快完蛋。

伍麗華獲悉後，隨即聯繫中央文資局、地方文化局，確認相關規定，若有違反情事，地方監管保護單位會按照既有流程，通報地方檢察署進行相關偵查。破壞古蹟遺址是公訴罪，呼籲民眾切勿以身試法，也在此重申落實「山林資源共管」的必要性。

不過，遭指控的登山客則在伍的臉書上反駁說，「您可以到現場看看，我們並沒有站在岩雕上面，我們很愛護岩雕！您誤會大了！」，而遭控訴的旅行團粉專也被民眾質疑「這樣踩國定古蹟，太沒公德心了」，業者澄清，「沒有踩在岩雕上喔！我們是圍繞著岩雕^^ 您誤會了！」

高市文化局指出，萬山岩雕位是國內唯一的岩雕遺址，世界最大的單體岩雕，是高雄少數的國定遺址，主管機關為文化部，因地處偏遠，故文化部文資局委託高雄市政府協助監管。

文化局表示，因岩雕地處茂林深山，巡查需要徒步登山4至5天方能完成，本局為加強岩雕保護，在必經之路以及考古遺址旁已設置12組告示牌、7組攝影機，詳述禁止事項與相關罰則；並與萬山部落合作，於乾季（每年11月至隔年4月）每月上山3次進行巡查。文化局每年亦會同專家學者、文資局等進行二次上山巡查，以掌握岩雕保存狀況。

文化局強調，針對登山客前往萬山岩雕一事，依據「人民入出台灣地區山區山地管制作業」進入該地方山林需要向當地六龜警分局提出申請，如涉考古遺址調查研究、拍攝紀錄，需要主管機關文化部文化資產局提出申請，並繳交計畫，同意後方能執行。

另依據文資法第103條第三款：「毀損考古遺址之全部、一部或其遺物、遺跡。處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上二千萬元以下罰金」。

高市府重申，將配合文資局加強相關法令宣導，如登山客確實有毀損考古遺址之情事，將配合主管機關協助蒐集資訊，通報地方檢察署進行相關偵查。市府表示，文化資產需全民共同保護，呼籲民眾遵守法規共同守護。