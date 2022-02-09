資深男演員常楓今（9）日突然傳出他在大年初六，也就是2月6日在家中安詳離世，享耆壽98歲。而常楓生前曾一度息影將近20年，直到2019年才再度復出拍攝電影《拂鄉心》，沒想到一復出就在「上海國際電影節金爵獎」（SIFF Golden Goblet Awards）中獲得最佳男主角獎，刷新影壇最高齡獲獎紀錄，讓不少人相當驚艷。

資深男演員常楓出道超過數10年，曾演出《倚天屠龍記》、《小李飛刀》、《包青天》等多部膾炙人口的作品，他也憑著自然又細膩的演技在金馬、金鐘獎中雙雙獲獎，成為雙金影帝，在台灣影視圈中占有一定的地位，因此在2008年及2015年時他還分別拿下金馬獎的終身成就獎以及金鐘獎的特別貢獻獎。

不過隨著年紀漸漸變大，常楓的身體狀況不如從前，因此選擇在70多歲時息影，中間雖有在幾部台劇中客串演出，但他直到2019年時才正式復出，接演大陸女星秦海璐所執導的電影《拂鄉心》。他在戲中飾演一名孤獨在台的退役老兵，平常只能藉由紅包場來抒發思鄉的情緒，細膩的演技令不少人相當動容，而時隔20年才再度復出拍戲的他，也憑著此劇在當年的「上海國際電影節金爵獎」上以96歲的高齡拿下影帝殊榮並上台領獎，讓台下觀眾熱血沸騰，留給世人無限念想。

常楓在2019年時復出拍攝電影《拂鄉心》。（圖／微博）

秦海璐與常楓合影。（圖／微博@秦海璐）