導演明金成昨（8日）心肌梗塞驟逝，享年51歲，留下遺孀及1月剛出生的龍鳳胎，突如其來的噩耗讓圈內好友難以接受，紛紛發文悼念，好友賀軍翔一起床得知不幸消息時，悲痛發文曬昔日同框照哀悼。

明金成原本在月子中心陪伴老婆，因突然心肌梗塞送往國泰醫院急救，但仍回天乏術，好友庹宗康、屈中恆等人也趕至醫院協助處理後事，因為拍戲結識成為好友的賀軍翔，得知噩耗後也曬出兩人昔日同框照，並發文哀悼：「天哪！一覺醒來……拍攝（勇敢說出我愛你）時認識的好哥哥，好導演，明導，一路好走！RIP」，語氣中充滿著不捨之情。

女星宣宣(本名陳伶宣)一早也在臉書PO文哀悼，表示突如其來的新聞讓她震驚不已，更透露本來還在準備著年後要來聚會，想不到來不及赴約了，未來會將他永懷心中，面對明金成的離去，感慨表示：「無常與明天那個會先到？有什麼願望清單趕緊去實現吧」，更強調早已規劃好之後的事，讓自己便能走得從容不匆忙。

明金成除夕當天曾發文表示：「第一次在月子中心吃年夜飯，親友的祝福並沒有少，月子中心更提供氣泡酒增進儀式感，人生中第一次的溫暖年夜飯，感恩的心爆滿」，還不忘加上tag「#家人在哪裡哪裡就是家」，沒想到竟成為此生最後一次發文，讓網友們看了格外鼻酸。