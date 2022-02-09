2021年美吾華集團旗下各公司繳出不錯的成績單，展望2022年，美吾華(1731)、懷特(4108)、安克(4188)將分別在自有品牌與通路、生技新藥研發與智慧影像創新醫材，持續穩健中求創新，開創新局。

美吾華染髮霜市占率站穩市場第一，另外，聯名商業合作打造國民洗髮精，希望鞏固消費者黏著度，而網路原生品牌「SAHOLEA森歐黎漾」，創立6年已搶進網路洗髮精銷售Top5，2021年業績翻倍爆發。看好網路電商市場潛力，美吾華透過與跨境電商的合作，已成功將產品銷售至海外已至14個國家市場，打開產品國際知名度，推廣至全球華人市場。

懷特去年持續投入臨床試驗，與各產學機構合作研究，共取得2件國內外專利、完成6項臨床研究試驗，並有2項研究成果於國際期刊發表。現也持續進行與各種癌症藥物的合併療法(Combo Therapy)，致力於開拓現有上市產品新適應症，提升公司價值。

安克生醫旗下兩項旗艦產品安克甲狀與安克呼止偵，前者為甲狀腺超音波AI判讀系統，前者為甲狀腺超音波AI判讀系統，至今已成功行銷至全球超過17國、逾120家醫療院所，市場潛力大，後者持續進行國際臨床合作，擴大產品應用與價值。

安克生醫另一產品「AmCAD US」去年底已向美國FDA遞交用於脂肪肝檢測申請，預計上半年取證；另外，「安克甲狀偵」及研發中的乳房超音波AI技術，將持續與國際超音波大廠洽談合作授權，將安克的AI檢測系統授權搭配在其超音波硬體設備，強強聯手，擴大超音波AI智慧醫材全球市場普及率與掌握商機。