藍營揚言為福島食品開放抵制施政報告　蘇貞昌批：為反而反

開放福食就能加入CPTPP？ 蘇貞昌：只是起步 仍要努力向前划

國民黨昨日為日本福島食品開放一事，揚言將抵制行政院長蘇貞昌至立院施政報告。蘇今日受訪回應，政府開放，是以比國際還嚴格的標準，並搭配完整配套作業，請國民黨不要只會情緒性地為反而反。

蘇貞昌說，蘇內閣是最重視食安的政府，全國民眾也經由公投堅定表示態度，對於食安問題，都該依科學證據來處理，台灣以貿易立國，也要以這樣的原則走向國際。

蘇貞昌表示，對於福島食品開放，政府會用比國際還嚴格的標準，搭配完整的配套作業，確保國人食品安全，並以科學證據，理性運作，請國民黨不要一如過往，只會情緒性的為反而反，妨礙國家進步。

至於開放福島食品後，是否得以加入CPTPP？蘇回應，CPTPP是一個高標準的國際貿易組織，所有的成員國，都已開放福島食品，台灣開放後，各國都看到台灣遵守國際標準的決心。

蘇貞昌說，但開放福島食品這件事情，只是一個起步，過去就像船沒有解開纜繩，永遠綁在碼頭，走不出去，現在解開了，也還是要努力向前划，才能到達目標。