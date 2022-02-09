開放福食國民黨揚言抵制 蘇貞昌：不要妨礙國家進步

行政院昨日宣布以3原則、3配套正式解禁日本福島等5縣食品進口，強調有助我加入CPTPP。對於國民黨不滿日本福島食品開放，以及前總統馬英九主張應再舉辦一次公投，行政院長蘇貞昌表示，政府以嚴格於國際的標準，以及完整配套作業確保國人食安，要求國民黨勿妨礙國家進步。

農委會今(9)日舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」，行政院長蘇貞昌、各黨立委均派員出席。

農委會今(9)日舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」，行政院長蘇貞昌、各黨立委均派員出席。（李柏澔攝）

對於執政黨解禁日本福島食品，國民黨表達強烈不滿，除揚言抵制外，也要求行政院赴立法院做施政報告；另外，前總統馬英九在2016年卸任時呼籲應解禁日本福島食品，以及應尊重民意再辦一次公投。

蘇貞昌表示，民進黨政府是最重視食安的政府，對於食安都會基於科學證據理性說話，尤其台灣貿易立國，政府一本初衷，將以比國際嚴格的標準，以及完整配套作業來確保國人食安，請國民黨不要一如過往只會情緒性為反對而反對，妨礙國家進步。

然而有學者認為，即使日本福島食品解禁，要加入CPTPP還是有相當難度，是否解禁後能增加CPTPP的可能性還是未知，尤其親中會員國是否會成為我加入的阻礙，執政黨要如何因應無法迴避的兩岸問題？

開放福食就能加入CPTPP？ 蘇貞昌：只是起步 仍要努力向前划

蘇貞昌回應，CPTPP是高標準的國際貿易組織，11個所有成員國除了日本自身，其他都已經開放日本福島食品進口，台灣這次的解禁是讓會員國看到台灣遵守國際標準的決心與意志，對於加入是很大的助力，「但這只是起步，就像船被纜繩綁在碼頭永遠出不去，解開纜繩還是要繼續努力向前滑才能到達目標」。