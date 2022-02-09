香港第五波疫情嚴峻，連續單日新增超過600例本土病例，大部份患者均感染Omicron病毒，港府宣布不再公布每例個案詳情。港府以九成人口接種新冠首劑疫苗為初步目標，目前香港首劑疫苗接種率已達八成，還需約62萬人接種首劑才能達目標。

香港自2021年初開展新冠疫苗接種計劃，至今超過543萬人已接種第一劑（佔11歲以上總人口80.8％），超過490萬人已接種第二劑（72.8％），另外有逾109萬人已接種第三季。

各年齡層方面，香港60歲以上人口接種率較低；5至11歲兒童於1月21日起可以接種科興疫苗，復必泰疫苗則由2月9日起接受預約，2月16日開始接種。

至於香港疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，據港媒報導，港府共採購850萬劑BNT疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初香港尚餘最多227萬劑BNT疫苗及376萬劑科興疫苗。

港府宣布，將會針對預防Omicron變種病毒嚴加管控一系列措施，並計劃於2月24日將疫苗氣泡改名為疫苗通行證，並擴大適用範圍，日後香港民眾進入各個指定地點均需使用「安心出行」app以及已接種一劑疫苗，疫苗通行證門檻也將逐步提升至需打3針。